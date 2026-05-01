革命衛隊嗆反擊！伊朗總統：美國海上封鎖是軍事行動延伸

伊朗總統裴澤斯基安30日表示，美國對伊朗港口實施的海上封鎖，是華府「軍事行動的延伸」。（美聯社資料照）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，儘管美伊雙方暫時停火，但美國對伊朗港口實施的海上封鎖，實際上是華盛頓「軍事行動的延伸」；伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）官員強調，一旦美國重啟戰端，將發起「漫長且痛苦的打擊」。

法新社報導，裴澤斯基安在社群媒體平台X表示，「世界已見證伊朗的寬容與和解。那些打著海軍封鎖的作為，實則是對一個正為其抵抗與獨立付出代價的國家，所進行的軍事行動延伸。」

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裴澤斯基安說，「無法容忍這種壓迫性作法一直持續。」

伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，首都德黑蘭部分地區30日傳出防空警報；伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）證實，防空部隊正與小型無人機、偵察無人機交戰。

路透報導，伊斯蘭革命衛隊1名高級官員表示，美國對伊朗發起任何新一波攻擊，即使是有限度的，也將導致美國的區域目標面臨「漫長且痛苦的打擊」。

革命衛隊航太部隊指揮官墨沙維（Seyyed Majid Mousavi）接受伊朗媒體採訪時宣稱：「我們已經看到了你們（美國）區域基地的遭遇，我們也將目睹同樣的情況發生在你們的軍艦上。」

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）30日則發布書面聲明表示，德黑蘭將確保波斯灣的區域安全，並消除他口中所謂「敵對勢力對此一水道的濫用」，表明繼續控制海峽的決心。

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