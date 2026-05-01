美官員證實　盧比歐和王毅在川普訪中前通話

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。中國官媒報導，中國外交部長王毅今天與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話；一名美國官員以背景方式回應中央社記者提問時簡短表示，「這是美國總統出訪的行前通話」。

央視新聞報導，王毅在通話中表示，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。在中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）戰略引領下，「中美關係總體保持了穩定」。

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據報導，王毅說，雙方要維護好來之不易的穩定局面，「籌備好重要高層互動議程」，擴大合作面、管控分歧點。他也強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

報導稱，盧比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心。雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。

對於記者詢問盧比歐和王毅通話討論的議題及盧比歐對王毅有關台灣言論的回應，美國國務院以一名美國官員透過背景的方式簡短回應表示，「這是美國總統出訪的行前通話」。

截至發稿時間，國務院尚未針對盧比歐和王毅的通話發布摘要說明。（編輯：楊昭彥）1150501

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