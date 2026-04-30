為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    油價漲、地緣政治難料 法國人夏天就近省錢度假

    2026/04/30 22:30 中央社
    法荷航空集團旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數週的數百個航班，理由是煤油價格上漲。圖為Transavia波音737-8K2飛機飛越法國西部城市南特。（法新社）

    法荷航空集團旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數週的數百個航班，理由是煤油價格上漲。圖為Transavia波音737-8K2飛機飛越法國西部城市南特。（法新社）

    中東能源運輸受阻，法國有航空公司取消大量航班。專家說，燃料成本可能占廉價航空票價的4成，業者很難承受漲價。同時，部分法國人正調整夏季度假計畫，傾向前往更近、更便宜的地點。

    伊朗南方的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）交通遲未恢復正常，法荷航空集團（Air France-KLM）旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數週的數百個航班，理由是煤油價格上漲，及從波斯灣國家進口遇到困難。

    法國新聞台（franceinfo）報導，煤油是航空業的關鍵燃料，由於仰賴進口、煉油能力有限及價格上漲，這種燃料特別容易受到國際局勢緊張影響。

    夏季是法國人出遊旺季，在中東戰爭局勢仍存不確定性之際，煤油短缺的可能性浮上檯面。法國政府將於5月6日召集航空公司代表開會討論。

    巴黎政治學院（Sciences Po）教授暨能源議題專家布羅斯（Thierry Bros）說，煤油是提煉原油過程中的副產品，和柴油一樣，法國或歐洲很少生產，因此很依賴進口，也因此特別受國際危機影響。

    自美國與以色列今年2月底聯手攻擊伊朗以來，機票價格持續上漲，對航空公司來說，煤油漲價會直接影響其財務平衡。

    布羅斯解釋，在廉航機票票價中，燃料成本占比可能多達4成，在利潤已很低的情況下，這些公司更難承受燃料價格上漲。

    法國政府發言人兼能源事務權理部長布勒容（Maud Bregeon）本週稍早試圖安撫大眾，稱未來數週沒有煤油短缺的風險，且若遇嚴重困境，法國的燃料戰略儲備中也包含部分煤油。

    法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）說，他將與航空業者會面，檢視夏季營運的準備工作；他表示，法國的煤油有「略多於20%」是從波斯灣國家進口，但法國將提升煉油能力，也已許可國內煉油廠提高產量。

    解放報（Libération）引用法國觀光聯盟（Alliance France Tourisme）調查數據報導，基於油價和通貨膨脹率雙雙上漲，以及地緣政治不穩定，有些法國人改變夏季度假計畫，傾向前往不遠、花費更少的地方，或縮短天數。

    多達86%受訪者堅持要度假，但71%選擇留在法國境內，比2025年多3個百分點。

    觀光研究顧問公司Protourisme總經理阿里諾（Didier Arino）說，中東衝突剛爆發時，有些法國人受困海外，或不得不花大錢買機票回國，這多少已影響法國人夏季前往外國度假的意願，現在人們還擔憂機票漲價、航班取消。

    根據法國旅遊業者協會（Seto）數據，過去2個月以來，國外旅遊預訂量已驟減約20%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播