賣偽畫得手6000萬 波蘭父女最終栽在印章上

卡洛琳娜．班科夫斯卡畫作，據稱是安德魯．魏斯（Andrew Wyeth）的作品（美聯社）

一對住在美國紐澤西的波蘭籍父女，以仿冒安迪．沃荷（Andy Warhol）、班克西（Banksy）等多名知名藝術家作品的偽畫，騙過多家拍賣公司和收藏家，至少得手200萬美元（約6000萬台幣）。這起偽畫案情節宛如電影。兩人日前已在法庭上認罪。

美聯社29日報導，紐約藝術商羅加爾（Robert Rogal）1年多前在私人展間，接待帶著一幅署名安德魯．魏斯（Andrew Wyeth）畫作的卡洛琳娜．班科夫斯卡（Karolina Bankowska），這幅畫風格很像該名美國著名畫家的早期風景水彩畫，羅加爾當時雖然覺得來源不夠清楚，但是「似乎可信，不是明顯可辨的贗品」，便以估計拍賣價在2萬到3萬美元，接受寄售。

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事實上，這幅畫確實是偽畫。檢方表示，這是26歲的卡洛琳娜和她50歲父親厄文（Erwin Bankowski）試圖脫手的至少200幅贗品之一。兩人從2020年起，委由一名未具名的波蘭共犯偽造名畫出售，常挑選如班克西、安迪沃荷等，知名且多產的藝術家較冷門作品下手，減少被識破風險。

兩人兜售的偽畫中，得手金額最高的是一幅佯稱出自美國藝術家梅休（Richard Mayhew）之手的假畫，去年10月由「杜穆歇爾」（DuMouchelles）拍賣公司，以16萬美元售出。美國原住民藝術家夏爾德（Fritz Scholder）的作品也遭偽造。

儘管偽造手法維妙維肖，但是破綻就藏在細節裡。紐約市立大學藝術犯罪學教授湯普森（Erin Thompson）指出，那幅魏斯偽畫背面蓋了偽造的畫廊印章，標示為1976年，卻使用1962年就已停用的地址編號，巧的是，印章上使用的畫廊名稱，雖是紐約老牌畫廊諾德勒（M. Knoedler & Co.），但是該畫廊早在2011年因贗品醜聞關門。

班科夫斯卡28日出庭坦承罪行，詐騙受害者至少兩百萬美元，並為此道歉。兩人面臨共謀電信詐欺，以及冒充美國原住民藝術品等罪名，面臨3年以上有期徒刑、190萬美元賠償金，並且可能遭遣返回波蘭。杜穆歇爾一名代表表示，已與聯邦機關配合，但無法進一步談論此案。其他數家受害拍賣公司不是拒絕，就是未回應此事。

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