歐盟、南方共同市場協定5月暫行生效 反對者憂市場集中風險

歐盟與南方共同市場歷經25年談判，今年1月簽署自由貿易協定，降低關稅、促進雙邊貿易將於5月1日暫時生效。（取自European Commission官網）

歐盟與南方共同市場所簽署的貿易協定將於5月1日暫時生效。歐盟指出汽車、藥品、葡萄酒、烈酒與橄欖油在內的關鍵貨物關稅將取消或大幅降低。反對者則批評協定可能導致市場過度集中的風險。

歷經25年談判，歐盟與南方共同市場在今年1月簽署自由貿易協定藉此降低關稅、促進雙邊貿易。這是歐盟有史以來規模最大的貿易協定。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）明天將與南方共同市場的各國領袖視訊會議。

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根據歐盟執委會發布的新聞稿，范德賴恩強調，過去為了讓這項協定成功過關，投入大量心血；現在應投入同樣的努力，確保公民與企業能立即收穫成果。從協定實施首日開始，關稅便會調降，新的市場機會也將開啟。

她說，這對歐盟各種規模的企業、消費者及農民來說都是好消息。特別是農民在敏感領域獲得保護，同時也獲得新的出口機會。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）說，貿易協定核心在於互惠的規則下進行商品與服務買賣，這將是未來一段時間的工作重點。歐盟執委會已開始與歐盟企業進行密集溝通，確保這些企業掌握探索商機所需的一切資訊。

歐盟指出，南方共同市場是一個擁有超過7億人口的市場，這項協定將逐步取消或大幅下降歐盟主要出口商品進入南方共同市場時的關稅，包含汽車、藥品、葡萄酒、烈酒與橄欖油等。

針對農產品領域，歐盟強調這項協定預計將使歐盟對南方共同市場的農產品出口成長50％，歐盟農民和農產品加工業者也將享有更低的關稅，進而提升產品在南方共同市場的競爭力。

雖然上路在即，這項協定仍持續受到反對者的批評。

據歐洲新聞台（Euronews）引述歐洲議會議員卡薩特（Benoit Cassart）署名發起的信件稱，這項協定允許拉丁美洲國家管理配額分配，南方共同市場的農業巨頭可能會壟斷配額。此外，減稅配額讓某些大型出口商能更加輕易地進入歐洲市場並確保銷路。

信中呼籲歐盟執委會，應該將牛肉與家禽從配額管理系統中剔除，好讓控制權能完全地掌握在歐盟手中。如果無法達成這項目標，應引入審核條款，允許歐盟根據貿易量集中度，以及受惠於配額的業者數量等指標，來進行重新評估。

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