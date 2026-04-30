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    首頁 > 國際

    赫格塞斯否認美陷中東泥淖 國會作證火藥味濃

    2026/04/30 21:20 中央社
    美國戰爭部長赫格塞斯首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入「泥淖」的說法。（法新社）

    美國戰爭部長赫格塞斯首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入「泥淖」的說法。（法新社）

    在美國與以色列聯手攻打伊朗後，美國戰爭部長赫格塞斯首次赴國會作證，他強烈駁斥民主黨籍眾議員加勒曼帝批評這場衝突使美國陷入「泥淖」的說法。

    綜合路透社和「新聞週刊」（Newsweek）等媒體報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這種言論無異於「為敵方宣傳提供素材」，還說曠日持久的伊拉克和阿富汗戰爭才是真正的泥淖。

    他指控民主黨人趁機進行政治操作，聲稱他們的批評並非基於對軍事進展的客觀評估，而是出於對總統川普的敵意。

    加勒曼帝（John Garamendi）反擊說，赫格塞斯和川普誤導公眾，掩蓋戰爭的真實目的與進展，並稱這場衝突已淪為「政治與經濟災難」。

    他說，油價不斷上漲與通膨升溫，顯示這場戰爭已對國內經濟造成衝擊，其他民主黨議員則要求赫格塞斯說明政府整體戰略布局。

    這些激烈的交鋒反映美國兩黨團結持續崩解，而根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，僅34%受訪者支持發動這場戰爭，也加深白宮面臨的政治風險。

    此外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也發表迄今最強烈批評，抨擊川普處理伊朗戰爭的方式，直言伊朗正在「羞辱川普政府」，並警告這場戰爭恐演變成另一場中東泥淖。

    他的言論呼應其他盟邦領袖的疑慮，外界普遍批評美方缺乏連貫的戰略，而能源供應中斷也帶來了經濟壓力。主要盟友的質疑凸顯這場衝突的外交代價，以及削弱跨大西洋團結風險。

    在戰爭爆發兩個月後，美國國會仍未就伊朗戰爭舉行公開聽證會，使許多議員對缺乏透明度感到不滿。根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），如果國會沒有正式宣戰或授權使用武力，總統必須在60天內終止軍事行動。

    然而，在國會領導層缺乏積極推動下，最後期限可能在未採取果斷行動的情況下屆滿，而這將進一步削弱立法機構對軍事行動的監督力道。

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