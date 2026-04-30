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    首頁 > 國際

    無視海上封鎖 伊朗新任最高領袖嗆美國遭遇「可恥的失敗」

    2026/04/30 21:04 編譯張沛元／綜合報導
    圖為29日在伊朗首都德黑蘭舉行的1場集會，數名伊朗軍人站在穆吉塔巴的畫像前揮舞國旗。（歐新社）

    圖為29日在伊朗首都德黑蘭舉行的1場集會，數名伊朗軍人站在穆吉塔巴的畫像前揮舞國旗。（歐新社）

    美國總統川普的警告，美國可能會在未來數月，繼續對伊朗進行經濟性懲罰的海上封鎖。不過伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）30日仍宣稱，美國已遭遇可恥的失敗。

    油價30日一度飆至4年來新高，隨後稍微回跌；穆吉塔巴發表1份透過國營電視台宣讀的書面聲明，宣稱伊朗如今在當前這場危機中位居主導地位。

    穆吉塔巴說，「今天，在世界級惡霸國家（意指美國與以色列）在（中東）地區發動最大規模軍事部署與侵略的2個月後，以及美國的計劃遭遇可恥的失敗後，波斯灣與荷姆茲海峽正開啟新頁」。他還盛讚伊朗對荷姆茲海峽航運的控制。

    穆吉塔巴在其父老哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在中東戰爭首日，死於美以聯合空襲後接班，但他本人也在空襲中受傷，自3月9日被任命為伊朗新任最高領袖以來，始終未曾公開露面。

    伊朗自今年2月底中東戰爭爆發後，就牢牢控制具有戰略意義的關鍵航道荷姆茲海峽；2週前，美國對伊朗港口實施封鎖。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也透過聲明警告，美國自4月13日起對伊朗港口的封鎖，會「破壞波斯灣的持久穩定」…「任何強行實施海上封鎖，或限制的企圖都違反國際法…注定失敗」。

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