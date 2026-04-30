為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    諾貝爾和平獎「287人角逐」川普在內？委員會拒絕透露

    2026/04/30 21:31 中央社
    川普1月中與諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多見面，歡喜象徵性獲贈獎章。（路透檔案照）

    川普1月中與諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多見面，歡喜象徵性獲贈獎章。（路透檔案照）

    挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書哈普威金今天表示，2026年諾貝爾和平獎共有287個候選者角逐，其中美國總統川普可能也在提名名單之列。

    路透社報導，哈普威金（Kristian Berg Harpviken）表示，今年的提名中有208名為個人、79個為組織，且與去年相比新增不少新面孔。

    哈普威金在接受訪問時表示：「由於我才剛上任，令我多少感到意外的是，這份名單每年的更新程度竟然如此之大。」他自2025年1月起擔任此職。

    他進一步表示，儘管全球衝突數量增加、國際合作面臨壓力，諾貝爾和平獎仍具重要意義。

    他說：「在我們生活的這個時代，和平獎顯得尤為重要。現在各界所投入的貢獻，比起過去可謂是有增無減。」

    柬埔寨、以色列和巴基斯坦領導人表示，他們已提名川普角逐今年的和平獎。若相關提名確已提出，應是在2025年春夏之間完成，因而符合1月31日截止前的規定。

    由於提名名單必須保密50年，因此無法驗證上述說法。哈普威金今天也拒絕透露川普是否已獲得提名。

    提名並不代表頒獎機構的背書。

    除了委員會成員外，全球有數千人皆可提出提名，包括各國政府成員與國會議員、現任國家元首、大學的歷史、社會科學、法律與哲學教授，以及往屆諾貝爾和平獎得主等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播