被指對黨中央陽奉陰違 中國證監會前主席易會滿遭雙開

中國證監會主席易會滿。（歐新社）

中國證監會前主席易會滿去年9月被查落馬後，今天遭到開除黨籍、公職的「雙開」處分。他被指對黨中央關於資本市場的重大決策部署「陽奉陰違、推諉卸責」，縱容親屬謀取私利，又搞權色、錢色交易，還在上市審批等方面非法收受巨額財物。

易會滿於2019年1月接任中國證監會主席，2024年2月在陸股跌跌不休之際被免職下台，同年6月轉任全國政協經濟委員會副主任。2025年9月6日，易會滿涉嫌嚴重違紀違法在任上被查。

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中共中紀委國家監委網站30日下午通報，經查，易會滿喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署「陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動」；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物。

通報說，易會滿廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易。

通報並指易會滿利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報說，易會滿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

通報指出，經中共中央紀委常委會會議研究，並報中央政治局會議審議，決定給予易會滿開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的20大代表資格，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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