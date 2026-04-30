烏軍無人機長程奔襲1500公里 連2天精準打擊俄石油巨頭煉油廠

烏克蘭國家安全局週四證實，烏軍無人機部隊連續兩天對俄羅斯皮姆市附近的煉油廠發動精準打擊，成功癱瘓該廠關鍵加工設施。（路透社）

烏克蘭國家安全局（SBU）週四（30日）證實，烏軍無人機部隊連續兩天對俄羅斯皮姆市（Perm）附近的煉油廠發動精準打擊，成功癱瘓該廠關鍵加工設施。基輔當局近期密集鎖定俄國能源基礎設施，旨在切斷莫斯科用於支撐對烏侵略戰爭的龐大資金來源。

據《路透》報導，遭到襲擊的是俄羅斯能源巨頭盧克石油公司（Lukoil）旗下煉油廠，該廠距離烏克蘭邊境超過1500公里，是俄國境內規模最大的煉油設施之一，年產量高達1300萬公噸。

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烏克蘭國安局表示，初步情資顯示，此次空襲精準命中煉油廠的核心原油初加工裝置，已有效導致該機組停止運作。

此外，烏方也再度襲擊當地一座負責向煉油廠輸送原油的抽油站。SBU表示，該抽油站於昨日（29）深夜首度遇襲後，今日的二度襲擊使該設施再次起火。

截至目前為止，盧克石油公司尚未對相關損失與停工消息做出正式回應，亦未說明受損設施的修復時程。

隨著國際油價因中東戰火而抬高，俄羅斯作為石油輸出大國正從全球能源中「大發橫財」，為此烏克蘭顯著強化了對俄羅斯領土深處及石油產業鏈的打擊力道，透過直接削減俄國財政收入，進而削弱其在烏克蘭戰場上的持續作戰能力。

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