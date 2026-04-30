美擬號召國際確保荷姆茲航運 有軍事聯盟影子

美國國旗和加州外海的一艘油輪。（法新社檔案照）

伊朗戰爭導致荷姆茲海峽航運受阻至今，美國華爾街日報29日披露，根據美國國務院近日向駐外使館發出的電報，美國打算號召籌組一新的國際聯盟，共同協助讓船隻通行這條全球能源運輸要道。

這批28日發出的電報，要求外交人員力促外國政府，加入這項由美國率領的「海上自由架構」（Maritime Freedom Construct）聯盟，聯盟成員將分享資訊、透過外交協調和執行制裁措施。根據電文內容，「海上自由架構」由國務院和美軍中央司令部共同合作，國務院「為外交行動樞紐」，中央司令部將為商業航運「提供即時海域態勢資訊」，並在該聯盟夥伴國軍方之間，協調情資分享。

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電報寫道，「貴國的參與將強化我們共同恢復航行自由和保護全球經濟的能力」，「集體行動是展現一致決心以及讓伊朗為阻礙該海峽通行付出代價所不可或缺」。一名美國政府高層官員證實這項構想，是提供川普考慮的諸多外交和政策資源之一。

這是川普政府設法重啟荷姆茲海峽商業航運的最新努力。荷姆茲海峽的未來發展，已成美國和伊朗和談的一大膠著點，美國政府要求國際支持該聯盟，顯示出希望其他國家參與當前以及未來可能的荷姆茲海峽管理。

「海上自由架構」並非軍事聯盟，不過，電文指示外交官員，詢問外國政府對等單位，是否願意成為「外交和（或）軍事夥伴」；電文也指出，「海上自由架構將與其他海上安全特遣隊互補，包括英國和法國主導的海上行動計畫」。

歐洲國家已經召開多次會議，為戰爭結束後恢復荷姆茲海峽航運研擬對策。英國、法國日前主持一場國際會議，有超過50國參與，討論籌組一支防禦性質的多國海上部隊，在戰後確保該海峽航行自由。

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