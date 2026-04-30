AI引發「存在恐懼」掀新暴力潮 專家：極端反AI論釀社會動盪

2026年4月27日，在美國加州奧克蘭聯邦法院 （Federal court in Oakland）外，擺放著印有馬斯克和奧特曼頭像的充氣拳擊沙袋。（法新社）

隨著人工智慧（AI）技術迅速發展，社會對此新興科技所帶來的「存在恐懼」（existential dread）正逐漸演變成實質暴力衝突。

據《法新社》報導，近日傳出多起針對AI支持者的攻擊事件，包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）住宅遭擲汽油彈，以及地方官員因支持資料中心建設專案而遭槍擊。專家警告，網路上關於「AI導致人類滅絕」的極端言論，正使部分民眾更加激進，恐引發更多數位生態下的暴力行為。

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對此，研究AI恐慌潮方面的學者魏斯布拉特（Nirit Weiss-Blatt）指出，雖然大眾因新科技而產生焦慮並非新鮮事，但AI引發的反應卻更為極端。她指出，如奧特曼案的嫌犯並非因擔心失業或環境影響而動手，而是受到「AI生存風險」（AI X-risk）等滅絕言論的煽動。

英國巴斯大學國際關係講師盧布拉諾（Mauro Lubrano）也分析，這類攻擊者表面上雖看似無固定組織，但實際上深受社群網路生態的影響，不應視作單純個體事件而輕視。

令人擔憂的是，社群平台如TikTok上對此類暴力事件卻顯得相對漠視，許多網友不僅不同情這些科技大亨，甚至將嫌犯比作2024年刺殺聯合健保公司CEO的曼吉昂（Luigi Mangione），網路輿論瀰漫著一種「財團死有餘辜」的仇恨氛圍，試圖將攻擊的動機正義化。

曾任川普政府AI政策顧問的鮑爾（Dean Ball）針對此種風氣也在X發文批評，要求停止AI發展的激進言論已失控，而且隨時間推移，只會愈演愈烈。

「Stop AI」聯合創始人塞斯摩爾（Valerie Sizemore）也呼籲，擔憂AI的民眾可以選擇採取非暴力的方式來發聲，「暴力無助於解決問題，不過仍希望這能成為一個破冰的契機，讓各界真正開始傾聽大眾的聲音，並進行理性且必要的交流。」

The guy who allegedly threw a Molotov cocktail through Sam Altman’s window seems to have been an adherent to pause/stop AI. I am entirely unsurprised and have been warning about this for a long time now.



I am fine with people advocating for their preferred policies—if that… https://t.co/KpZcbnd94X pic.twitter.com/09k0qxCwmQ — Dean W. Ball （@deanwball） April 11, 2026

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