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    比房子還貴！「太空」清酒以2200萬賣出

    2026/04/30 18:59 編譯管淑平／綜合報導
    日本清酒。示意圖，非指太空清酒。（彭博檔案照）<p><strong>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</strong></p>

    日本清酒。示意圖，非指太空清酒。（彭博檔案照）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    日本清酒製造商利用在太空完成發酵的酒醪，釀造出的「太空」清酒，已以一瓶100毫升高達1億1000萬日圓（約2200萬台幣）的價格賣出。

    法新社30日報導，日本清酒製造商獺祭（Dassai）與日本航太暨工程企業三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）合作的這項太空釀酒計畫，打造專門的釀造設備，連同清酒原料一起送到國際太空站，在太空站上使用可模擬月球重力的設施，去年11月釀出酒醪後，今年2月送回地球，在日本進一步精釀，最後釀出116毫升的清酒。

    這批實驗性「太空」清酒，其中100毫升裝瓶出售，由一名匿名買家以1.1億日圓買下。至於剩下的16毫升將提供試飲。獺祭和三菱重工業在共同聲明中表示，將捐出售酒所得，支持日本太空發展計畫。

    獺祭公司一名發言人向法新社表示，這款「太空」清酒酸度鮮明，但口感均衡，有紮實的清酒風味，「這項成果實驗性地展現，即使在月球重力條件下，使用與地球上相當的程序釀造清酒，依然可行」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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