菲美肩並肩聯合軍演 共軍在南海民主礁戰備警巡尬場

中國人民解放軍南部戰區海空兵力在南海黃岩島及周邊海空域開展戰備警巡。（擷取自影片）

菲律賓、美國「肩並肩」聯合軍演在南海進行大規模「多邊海上演習」之際，中共解放軍南部戰區通報，今天在南海民主礁（中國稱「黃岩島」）海空域戰備警巡，宣稱「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」。南部戰區還釋出影片，宣稱有外機抵近民主礁，被共軍戰機盯住。

共軍南部戰區微信公眾號30日下午發布中英文新聞稿稱，南部戰區今天組織海空兵力在「中國黃岩島領海領空」及周邊海空域展開戰備警巡。

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南部戰區稱，4月分以來，戰區部隊持續加強「黃岩島」領海周邊海空域巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

南部戰區還公布一段影片，顯示至少有漢中號（舷號648）、茂名號（舷號551）、安順號（舷號554）等3艘共軍飛彈護衛艦在民主礁周邊海域巡邏。

影片顯示，南部戰區出動多架殲16戰機與至少2架轟6K轟炸機在民主礁空域巡邏。

其中，一艘共艦向代號「霹靂01」戰機喊話，稱方位090、高度2000公尺有「不明空中目標」持續向「黃岩島」接近；「霹靂01」稱，「我們正在黃岩島上空占領陣位，隨時待戰」；「我盯住了，它跑不掉」。影片顯示，抵近的應是一架菲律賓C-208型巡邏機。

菲律賓、美國20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲等多個盟國派軍參與。其中，5國共派出11艘軍艦在南海進行大規模「多邊海上演習」（MME）。

菲律賓軍方今天表示，「多邊海上演習」自4月20日在「西菲律賓海」展開，將持續至5月1日，是今年度「肩並肩」聯合軍演重要組成部分。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

在此之前，共軍南部戰區24日通報稱，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，期間進行實彈射擊，宣稱這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。

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