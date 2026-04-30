親巴勒斯坦遊行案翻盤 新加坡高院改判3組織者有罪

新加坡高等法院於當地時間週四做出裁定，推翻先前對三名組織聲援巴勒斯坦遊行女性的無罪判決，改判每人各3000元新幣（約新台幣7萬4000元）罰金。（法新社）

新加坡高等法院於當地時間週四（30日）做出裁定，推翻先前對三名組織聲援巴勒斯坦遊行女性的無罪判決，改判每人各3000元新幣（約新台幣7萬4000元）罰金。

據《BBC》報導，這三名活動人士分別為索比昆·納哈爾（Mossammad Sobikun Nahar）、西蒂·阿米拉（Siti Amirah Mohamed Asrori）以及柯基拉·安納馬萊（Kokila Annamalai）。她們被指控在2024年2月帶領約70名民眾，前往鄰近的星國總統府，意圖向總理遞交請願信，敦促政府斷絕與以色列的關係。

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新加坡法律對公眾示威有嚴格限制，當局亦禁止與以哈戰爭相關的公眾集會。當時參與遊行的群眾撐著印有西瓜圖案的雨傘，這是聲援巴勒斯坦的常見符號。三人隨後於2024年6月被控在禁區內組織未經許可的集會，儘管辯方主張被告並不知道該路線屬於禁區，且初審法官一度認為被告已盡力避免觸法而判處無罪。

然而，高等法院法官在檢方提出上訴後推翻了無罪判決。法官認為，被告有責任進一步查詢該計畫是否獲得許可，而非在未經確認的情況下逕行集會。新加坡政府對此一貫主張，嚴格限制示威活動是為了維護社會和諧與穩定；但批評人士則認為，這些規定已壓制了言論自由與公民運動的空間。

被告之一的安納馬萊在判決後對媒體表示，「這是一條漫長且艱辛的民主化之路」。她強調公民不服從運動在星國具有重要意義，並主張新加坡公民應有權利向總理辦公室遞交信件。

新加坡政府對此並未多做回應，重申所有集會均須依法事先申請。

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