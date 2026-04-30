保存兵力、緩解官兵壓力 烏總司令下令：駐守前線滿2個月強制輪調

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基。（路透社）

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）於當地時間週四（30日）簽署最新命令，強制規定第一線官兵在前線作戰時限最長為兩個月，隨後必須進行為期一個月的輪調。此舉旨在應對俄烏戰爭邁入第5年之際，烏軍長期面臨的人力短缺與前線部隊極度疲乏的嚴峻挑戰。

據《路透》報導指出，烏國武裝部隊總司令瑟爾斯基在聲明中表示，由於無人機在現代戰場佔據主導地位，形成了大範圍的「殺傷區」，不僅使戰場後勤變得複雜，更顯著改變了戰爭形態。

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根據瑟爾斯基的最新指令，各級指揮官必須確保士兵在前線陣地最多服役兩個月後，必須在一個月內完成強制輪調。他強調，及時的輪調不僅是服役組織的問題，更是為了「保護戰士的生命並維持防線的穩定」。此外，命令中也包含對前線官兵進行強制性體檢，並要求及時供應食物與彈藥。

日前烏克蘭第14獨立機械化旅官兵瘦骨嶙峋的照片在社群媒體瘋傳，引發家屬與民眾的強烈憤慨。烏克蘭自戰爭爆發以來一直受人力短缺所苦，隨著訓練不足、支援匱乏以及徵兵官「抓壯丁」等負面消息頻傳，民眾入伍的熱情已顯著消退。

隨俄羅斯持續施壓，烏克蘭軍隊在缺乏足夠預備隊的情況下，官兵長期滯留前線已導致防禦韌性下降。這項制度化的輪調規則，被視為保存部隊有生力量、減輕前線官兵及後方輿論壓力的關鍵一步。

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