這也找得到？墨國女子失蹤 警尋人海報「照騙」連親友都認不出

當地警方從門多薩的社群媒體下載照片製成的尋人啟事海報。（圖擷取自X平臺）

墨西哥近日一起失蹤案意外引發社群媒體修圖與濾鏡過度使用的激烈辯論。奇亞帕斯州一名30歲女子本月中旬失蹤後，警方依程序用她社群媒體的照片製作成協尋海報，卻被發現海報上的相片與本人落差極大，嚴重阻礙辨識與搜救進度，引發網友熱議。

據《odditycentral》報導，居住在墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）歐科索科奧特拉市（Ocozocoautla）的30歲女子門多薩（Grecia Guadalupe Orantes Mendoza），於本月12日晚間失蹤。家屬報案後，當地警方立即啟動搜救行動，並從門多薩的社群媒體下載照片，製作成尋人啟事海報，發布於網路及當地社區。

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然而，門多薩的親友隨即發現，海報中的影像與本人判若兩人，直言「照片和她本人一點都不像！」；不少網友也紛紛留言質疑，「用這種滿是濾鏡的照片，到底要怎麼找到人？」

所幸在失蹤數日後，門多薩於連接歐科索科奧特拉與希基皮拉斯（Jiquipilas）的公路上被尋獲，不過警方對女子的失蹤原因和尋獲過程，並未多做說明。

針對此現象，安全顧問索塞多（David Saucedo）指出，國家失蹤人口搜尋委員會早已發現，警方在搜尋失蹤人口時常依賴失蹤者的社媒照片，然而由於現代用戶廣泛使用修圖軟體、美顏濾鏡甚至AI成像，導致生成的辨識表單與實際樣貌落差極大，嚴重阻礙警方破案。

門多薩發佈於社媒照片與她本人落差極大，連其親友都難以辨認。（圖擷取自X平臺）

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