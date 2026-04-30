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    首頁 > 國際

    怕了？南韓國防部：從未與美國討論縮減駐韓美軍

    2026/04/30 11:20 即時新聞／綜合報導
    南韓國防部30日強調，從未與美國討論縮減駐韓美軍。圖為美軍士兵參與韓美聯合演習。（美聯社資料照）

    南韓國防部30日強調，從未與美國討論縮減駐韓美軍。圖為美軍士兵參與韓美聯合演習。（美聯社資料照）

    美國總統川普29日證實，正在評估縮減駐德國美軍規模的可能性。對此南韓國防部30日回應稱，韓、美之間從未討論縮減駐韓美軍。

    韓聯社30日引述南韓國防部官員說法報導，駐韓美軍的主要任務是與南韓部隊構築牢固的聯合防衛態勢，遏止並應對北韓的入侵和挑釁。

    該官員稱，韓、美將繼續保持緊密溝通，保障美軍在朝鮮半島穩定駐紮，加強兩軍協防態勢。

    川普29日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「美國正在研究和評估是否有可能減少駐德美軍，並將在近期做出決定。」

    韓聯社報導，專家指出，川普曾多次對歐洲盟國在安全領域「搭便車」的態度表達不滿，但本次是首度直接點名駐德美軍，並提出縮減可能。

    另有專家表示，美國2026財年《國防授權法案》包含了限制縮減駐韓美軍規模的條款，但仍無法排除川普政府調整駐韓美軍軍事能力部署的可能性。

    與此同時，南韓總統李在明28日主持國務會議時公開表示，南韓具備足夠的軍事力量，能夠倚靠自身力量守護安全，不必依賴外國駐軍。

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