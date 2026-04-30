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    試圖闖白宮記協晚宴犯案 檢方揭槍手行動前曾在飯店房間自拍

    2026/04/30 09:56 即時新聞／綜合報導
    檢方文件中的照片顯示，槍手艾倫在犯案前曾在飯店房間自拍，可清楚看到其身上的各項裝備。（路透）

    檢方文件中的照片顯示，槍手艾倫在犯案前曾在飯店房間自拍，可清楚看到其身上的各項裝備。（路透）

    25日晚間在華盛頓希爾頓酒店舉行的美國白宮記者協會晚宴傳出槍響，31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）犯案後隨即遭到逮捕，現場除了1名特勤局探員被擊中之外無其餘傷亡。檢方向華盛頓聯邦法院提交文件聲請拒絕保釋，而在文件中所包含的照片顯示，艾倫在犯案前曾在飯店房間自拍，可清楚看到其身上的各項裝備。

    綜合外媒報導，檢方29日指出，艾倫在25日晚間8時30分左右展開行動，從飯店房間下樓，試圖闖入在地下室的宴會廳，不過正當艾倫試圖闖過安檢哨之後，艾倫與保全人員扭打成一團後被制伏逮捕。現場傳出6聲槍響，分別為1名特勤朝艾倫開了5槍，艾倫則以霰彈槍開了1槍。據了解，有一名身穿防彈背心的特勤局人員被子彈擊中背心，但子彈打到防彈背心口袋裡的手機。

    據檢方說法，艾倫在案發前幾分鐘曾瀏覽報導川普動向的網站，並準備好武器、站在房間的鏡子前用手機自拍。從檢方公布的照片可看到，艾倫身穿黑衣、胸前打紅色領帶，身上帶著一把刀、肩掛槍套內放置手槍，以及一個警方認為是裝載彈藥的包包。

    艾倫離開房間時，預先設定將多封電子郵件寄給親朋好友，內容是說明行動的宣言，艾倫在宣言中列出被他設為目標的川普政府成員，並按職位從高到低排序。艾倫在宣言中提到，他希望不會殺害特勤局人員、其他執法人員或飯店客人。

    檢方向華盛頓聯邦法院提交文件聲請拒絕保釋，當中揭露艾倫涉嫌為一場所謂「難以想像的惡意」攻擊所做準備的細節。文件中提到：「法院應羈押被告候審。被告犯罪具有政治性質，進一步凸顯羈押的必要性，因為只要他對政府仍持反對立場，他的犯罪動機就一直存在。」此案預計30日開庭。

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