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    首頁 > 國際

    伊朗在戰爭爆發後仍持續鎮壓 聯合國：處決21人、逮捕逾4000人

    2026/04/30 10:30 即時新聞／綜合報導
    聯合國人權事務高級專員圖克指出，伊朗自開戰以來已經處決至少21人，並以與國家安全有關的罪名逮捕了4000多人。（路透）

    聯合國人權事務高級專員圖克指出，伊朗自開戰以來已經處決至少21人，並以與國家安全有關的罪名逮捕了4000多人。（路透）

    聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）29日指出，自從美國與以色列2月下旬與伊朗開戰以來，伊朗已經處決至少21人，並以與國家安全有關的罪名逮捕了4000多人。

    根據《路透》報導，針對被伊朗政權處決者，圖克表示，至少有9人因參與1月的抗議活動而被處決，10人因涉嫌加入反對派團體而被處決，2人因間諜罪被處決。圖克在一份聲明中表示，除了衝突造成的嚴重影響之外，讓他震驚的是，伊朗人民的權利還繼續被當局以殘酷無情的方式剝奪。

    圖克呼籲伊朗當局停止一切死刑執行，充分保障程序正當性與公平審判，立即釋放那些被隨意拘捕的人。伊朗當局今年1月在反政府抗議活動中殺害數千人，而人權組織聲稱，伊朗政府在與美國、以色列的戰爭期間仍持續鎮壓反對派人士。

    圖克指出，在數千名被捕伊朗民眾中，有許多人遭受酷刑，以及其他形式的非人道待遇，包括強迫認罪與模擬處決，特別少數族裔與宗教群體風險更大。

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