促南韓油輪通過荷姆茲海峽 李在明政府：與伊朗協商打破僵局

南韓外交部29日證實，正與伊朗政府協商，力爭南韓船隻通過荷姆茲海峽的方案。油輪示意圖。（美聯社資料照）

南韓外交部29日證實，正與伊朗政府保持協商，積極爭取南韓船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的方案。

韓聯社報導，1名南韓外交部官員表示，李在明政府正秉持基本立場，與伊朗政府保持協商，積極探詢打破當前僵局的方案。該官員補充，基本立場指的是依據相關國際規範，應保障受困荷姆茲海峽的南韓及各國船隻的航行自由與安全。

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南韓總統府青瓦台發言人姜由楨29日在記者會上被問及「日本船隻獲准通過荷姆茲海峽，而南韓船隻航行問題有何進展」時表示，政府正積極爭取解決方案。

姜由楨說，相關事宜涉及層面較廣，應綜合考量船隻安全、船運公司立場等諸多因素，加上牽涉的國家不少，南韓政府正從多方面展開溝通與合作。

伊朗媒體近日報導，經伊朗相關機構批准，一艘日本超大型油輪（VLCC）29日載運200萬桶原油通過荷姆茲海峽。

日本媒體引述日本政府官員發言報導，該油輪並未向德黑蘭支付通行費，僅為日伊政府磋商取得的成果。本月初也曾有3艘日本船隻順利穿越荷姆茲海峽。

韓聯社報導，目前共有26艘南韓船隻受困荷姆茲海峽。南韓政府曾派遣外交部長特使赴伊朗，與伊朗外長舉行會談，但未能取得實質成果。

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