恐攻！倫敦2猶太男遭刺傷 警方曝犯嫌身分「當天稍早才持刀傷人」

英國倫敦29日爆發持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷，警方已認定事件屬於恐怖主義範疇。（歐新社）

英國倫敦29日爆發持刀攻擊事件，2名猶太男性在街頭遭刺傷，警方已認定事件屬於恐怖主義範疇，並以謀殺未遂罪嫌逮捕1名45歲男性。

綜合媒體報導，倫敦都會區警察局表示，襲擊案發生在倫敦北部戈爾德斯格林區（Golders Green），造成2名分別為34歲、76歲的男性因刀傷送醫，接受治療後情況均穩定。

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監視器畫面顯示，1名頭戴猶太傳統小帽的男性在公車站旁時，1名路人持刀撲向他。警方證實，犯嫌被警用泰瑟電擊槍制伏，過程中曾試圖刺傷員警，所幸無人受傷。

猶太社區守望組織表示，犯嫌「被目擊持刀沿戈爾德斯格林路奔跑，試圖刺殺猶太民眾」，他被守望組織成員拖住，隨後被警方逮捕。

倫敦都會區警察局稱，犯嫌是索馬利亞裔英國公民，事發後被送往醫院，目前已出院並被拘留。調查指出，犯嫌29日稍早還捲入了倫敦東南部的另一宗衝突，同樣為持刀攻擊，造成1人輕傷。

倫敦都會警察局局長羅利（Mark Rowley）說，犯嫌有嚴重的暴力史和精神健康問題。反恐警察正在調查這次傷人案是否跟近期倫敦針對猶太會堂及其他猶太設施的縱火攻擊有關。

英國政界人士紛紛譴責這起攻擊。首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「對我們猶太社區的攻擊，就是對英國的攻擊。」

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