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    首頁 > 國際

    美墨緊張恐加劇！美司法部起訴墨西哥州長 控勾結毒販走私

    2026/04/30 08:03 即時新聞／綜合報導
    美國司法部29日證實，已起訴墨西哥西納羅亞州長羅查，指控其涉入販毒集團的走私活動。（法新社資料照）

    美國司法部29日證實，已起訴墨西哥西納羅亞州長羅查，指控其涉入販毒集團的走私活動。（法新社資料照）

    美國司法部29日證實，已起訴墨西哥西納羅亞州（Sinaloa）州長羅查（Ruben Rocha）和其他數名官員，指控其涉入販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的走私活動。此舉象徵美國擴大反毒行動，並可能加劇美、墨之間的緊張關係。

    路透報導，美國司法部表示，羅查等人涉嫌與西納羅亞販毒集團的首腦合謀，向美國走私大量毒品，以換取政治支持和賄賂。

    美國起訴墨西哥現任政治人物極為罕見，對羅查的指控亦標誌著美國針對販毒集團的行動升級，調查範圍從犯罪集團首腦擴大至政治人物。

    羅查被起訴將讓墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）陷入尷尬，兩人同屬執政黨國家復興運動黨（Morena）。羅查也是薛恩鮑姆的恩師、前墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的親密戰友。

    美國檢察官克雷頓（Jay Clayton）在宣布起訴羅查的聲明中強調，「這些指控將向全球所有與毒品販運者合作的官員發出明確訊息，無論你的頭銜或職位為何，我們都會致力將你繩之以法。」

    去年，路透曾獨家報導美國政府向墨西哥施壓，要求調查並起訴涉嫌與組織犯罪掛鉤的政客。

    羅查29日否認了上述指控，稱這是針對墨西哥執政黨的政治攻擊。羅查在社群媒體平台X上發文說，「這些說法完全缺乏事實或依據」，並承諾將證明其為不實指控。

    墨西哥外交部29日發布聲明指出，前一天已收到美方針對墨西哥公民的引渡請求，但由於請求缺乏足夠證據，已移交檢察總長辦公室作進一步評估。墨國外交部並未透露被引渡人的姓名。

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