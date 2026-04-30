紐約市長見英王先放話！促歸還印度「光之山」巨鑽

紐約市長曼達尼（左二）宣稱，如果他能與英國國王查爾斯三世（右二）私下交談，他將敦促英國將「光之山」巨鑽歸還給印度。（法新社）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla），目前正在美國訪問。然而，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）29日卻在雙方共同出席911恐怖攻擊事件紀念活動前夕公開表示，如果能與英王私下交談，他將敦促英國將王冠上的「光之山」（Kohinoor）巨鑽歸還給印度。

美國政治新聞網站「Politico」報導，這番言論為原本融洽的王室訪美行程蒙上一層陰影，英國王室發言人拒絕對此發表評論。

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曼達尼在911紀念儀式前幾小時的記者會上表示，如果他能與英王私下交談，「我很可能會鼓勵他歸還『光之山』」。曼達尼預計29日下午在曼哈頓下城（lower Manhattan）的一場獻花儀式上，與查爾斯碰面。

「光之山」指的是目前鑲嵌在英國王室王冠上、展示於倫敦塔（Tower of London）的1顆巨大鑽石。這顆寶石已成為英國與印度之間的爭議焦點。印度在二次世界大戰結束前，曾受英國殖民統治長達2個世紀。

然而，包括伊朗與巴基斯坦在內的其他國家，也對這顆寶石提出所有權聲索。

出席911紀念儀式是查爾斯夫婦為期4天訪美行程的一部分，此行還包括查爾斯與總統川普的私人會面、在國會發表1場充滿弦外之音的演說，以及1場白宮的盛大晚宴。

然而，曼達尼對英王伉儷的接待顯得冷淡許多。曼達尼的民主社會主義信仰、他早期受學者父親對非洲政治思想的薰陶，以及英國殖民統治的深遠影響，都構成他對英國王室態度冷淡的原因。

事實上，在被問及想在世貿中心遺址（Ground Zero）向王室成員傳達什麼訊息時，曼達尼刻意予以忽略，這是他3天來第二次這麼做。

曼達尼說，「我將與（紐約州州長）侯可（Kathy Hochul）、（新澤西州州長）薛瑞爾（Mikie Sherrill）等其他民選官員，一起參加獻花儀式。該儀式的重點是悼念在9月11日恐怖攻擊中喪生的3000多名紐約市民。」「這才是我真正想在那場活動中做的事。」

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