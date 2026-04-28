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    高市內閣啟動黃金週出訪大作戰 多名大臣分赴21國採購、推銷

    2026/04/28 19:00 駐日特派員林翠儀／東京28日報導
    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本首相高市早苗。（歐新社）

    日本政府今天正式公布，首相高市早苗預定5月1日到5日訪問越南和澳洲。事實上，在黃金週長假中，包括內閣和自民黨高層，高市的執政團隊幾乎全員出動，10名大臣再加上前首相岸田文雄等人預定出訪超過20個國家，這波出訪可稱為是日本「採購（確保資源與能源）」與「推銷（經濟外交）」的黃金週大作戰。

    隨著中東局勢緊張，高市首相上週召開中東情勢的相關閣僚會議，指示相關閣員，利用黃金週進行海外出訪，致力於原油與石油產品的穩定採購，以及開拓新的供應來源，並全力推動解決流通瓶頸等問題，確保重要物資的穩定供應。

    除了「採購」之外，高市執政團隊的黃金週出訪大作戰，還包含了「推銷」的任務，內容包含建構重要礦物與能源的供應鏈，以及透過武器輸出加強防衛合作。

    高市首相將於5月1日訪問越南，並於2日與越共中央總書記蘇林會談。雙方將確認強化在能源、重要礦產及經濟安全保障等領域的「全面戰略夥伴關係」。此外，高市也預定在越南發表演說，提出新版的「自由且開放的印太」（FOIP）構想。

    高市自3日起轉往澳洲，並於4日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，討論發展兩國「特殊戰略夥伴關係」。澳洲是日本液化天然氣（LNG）及煤炭的主要來源，高市此行也是為了獲得穩定供應的合作承諾。

    除了高市之外，高市內閣有10名大臣也預定在長假中出訪，合計達21國。外相茂木敏充將訪問肯亞等非洲4國，與各國政府高層會談。總務相林芳正將訪問比利時等歐洲3國，並出席與歐盟（EU）在數位領域的部長級會議。

    防衛相小泉進次郎將訪問印尼與菲律賓，分別與兩國防長會談。在菲律賓，預計將加速推動海上自衛隊二手護衛艦出口的相關協商，並預計視察美菲共同主辦的多國聯合演習「肩並肩」。在印尼，預計將與印尼防長會談並簽署擴大防衛合作的相關協議。

    財務相片山皐月將前往烏茲別克，出席亞洲開發銀行（ADB）年會。經濟產業相赤澤亮正除訪問歐洲2國外，還將前往沙烏地阿拉伯與阿聯酋（UAE），與能源領域相關部長會談。

    此外，農林水產相鈴木憲和、國土交通相金子恭之、數位相松本尚、地方創生相黃川田仁志、經濟安保相小野田紀美也將出訪海外。

    而前首相岸田文雄也預定於30日至5月2日，以高市早苗首相特使身分，訪問今年東南亞國協（ASEAN）輪值主席國菲律賓。同行者包括推動「亞洲零排放共同體（AZEC）」的國會議員聯盟成員、自民黨幹事長代行萩生田光一及日本企業相關人士，並預計視察位於首都馬尼拉以南約120公里、巴丹加斯州的液化天然氣（LNG）相關設施。

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