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    首頁 > 國際

    戰爭看不到盡頭？ 以軍總參謀長警告：2026年仍可能3線持續作戰

    2026/04/28 18:40 編譯管淑平／綜合報導
    以色列國防軍總參謀長薩米。（法新社檔案照）

    以色列國防軍總參謀長薩米。（法新社檔案照）

    在美國和伊朗和談陷入僵局之際，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）27日警告，以國軍方2026年仍可能在加薩走廊與哈瑪斯（Hamas）的戰爭、對伊朗和黎巴嫩真主黨（（Hezbollah）等多條戰線，持續作戰。

    法新社、阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）英語頻道28日報導，薩米爾在聲明中表示，自2023年10月7日以來，以色列國防軍一直在進行「持續的多戰線作戰」，而2026年「很可能會是在所有這些戰線上作戰的另一年」。

    薩米爾指的2023年10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas），對以色列發動攻擊後，引爆的加薩戰爭，以及目前以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨的戰爭。《全以色列新聞》（All Israel News）報導，薩米爾28日在與高階將領會議上談到伊朗、黎巴嫩和加薩的談判，表示以軍「持續為所有戰線恢復激烈戰事，維持警戒和最好準備」。

    薩米爾也重申，軍方迫切需要招募更多兵力，以因應眼前和未來的作戰需求。他說，「由於以色列國防軍未來幾年面臨的任務與日俱增，國家目前迫切需要擴大軍隊人員和戰鬥部隊規模」。

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