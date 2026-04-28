日澳外長會談確認推進自由開放印太 黃英賢：兩國戰略步調一致

澳洲外交部長黃英賢（左）訪問日本，28日在日本外務省與外務大臣茂木敏充（右）會談。（歐新社）

美國、以色列與伊朗的戰爭已持續兩個月，和談陷入僵局。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）28日在東京與日本外務大臣茂木敏充會談，雙方確認合作推進「自由開放的印太地區」。黃英賢表示，伊朗戰爭已對亞太地區造成「不成比例的衝擊」之際，澳洲與日本供應鏈密切相關，雙方將加強協調度過這場全球動盪。

《法新社》、日本《共同社》28日報導，黃英賢在日本首相高市預定5月先後訪問越南、澳洲前，先行訪問日本，並與日本外務大臣茂木敏充會面，雙方確認兩國攜手合作實現「自由開放的印太」；茂木敏充表示，日本視澳洲為「志同道合國家合作之核心」，期待以首相高市早苗訪澳為契機，在廣泛領域合作，推進自由開放的印太。黃英賢回應「兩國關係空前緊密，戰略上也步調一致」。

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黃英賢表示，澳洲與日本供應鏈「彼此密切相關」，澳洲自日本取得燃料進口，「在我們度過全球動盪之際，這份經濟關係愈加重要」。她指出，伊朗戰爭導致荷姆茲海峽遭實質封鎖，「對我們這個區域造成不成比例的衝擊」，她期待持續與日本協調，因應這些影響。

荷姆茲海峽是全球石油運輸要道，平時全球約5分之1石油經由這條水道運送。該海峽遭封鎖，威脅欠缺能源資源、仰賴進口的亞洲國家的能源供應。

高市早苗預定5月1日到5日訪問越南、澳洲。日本內閣官房長官木原稔28日表示，考慮到中國加強海洋活動和經濟脅迫，高市此行希望與兩國加強安全、經濟等領域的合作，能源供應穩定和強化供應鏈將是討論議題。

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