鋼鐵大亨超豪華遊艇「直穿荷姆茲」 揭露俄、伊特殊默契

超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷姆茲海峽。（路透檔案照）

在美國與伊朗於荷姆茲海峽持續對峙並實施封鎖之際，一艘與俄羅斯總統普廷親信有關的超級遊艇，近日竟毫無阻礙地穿越該水域。這項極度罕見的航行，打破了近期的海上封鎖態勢，使得這艘造價逾5億美元（約合新台幣163億元）的豪華船隻，成為少數能自由通行的私人載具。

由於伊朗上週與正與俄羅斯進行高層會談，此舉被外界解讀為，德黑蘭對莫斯科展現特殊默契的訊號。

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遊艇估逾5億美元 配備潛水艇、直升機停機坪

根據英國廣播公司（BBC）報導，這艘全長142公尺的超級遊艇「Nord號」，與遭西方制裁的俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）關係密切。航運追蹤平台Marine Traffic數據指出，Nord號於24日晚間駛離杜拜，並於26日上午順利抵達阿曼首都馬斯喀特的阿爾穆伊（Al Mouj）碼頭。

「Nord號」除了有20個房間，還配備游泳池、潛水艇及直升機停機坪。根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，這艘超級遊艇懸掛俄羅斯國旗

荷姆茲海峽目前正處於高度軍事封鎖狀態。美國與伊朗之間針對水道重新開放的談判陷入僵局，導致行經該海域的全球商船與私人船隻數量銳減至戰前的一小部分。「Nord號」能在危機升級期間獲得通行默許，與周邊遭攔截或被迫繞道的商船形成極大反差。

這艘造價高昂的遊艇背後牽涉複雜的政治人脈。莫爾達紹夫身價估計達370億美元（約合新台幣1.2兆元），是《富比士》（Forbes）雜誌名單上的俄羅斯首富。雖然他並非該船的法定所有人，但航運紀錄證實，「Nord號」於2022年登記在其妻子名下的公司。

這起航行事件發生的時機點極度敏感。報導提及，伊朗官員上週已與俄羅斯代表展開高層級對話。基於兩國近期在軍事與經濟領域的合作加深，這項罕見的航行許可被軍事與外交觀察家視為伊朗在封鎖海峽的同時，刻意對俄羅斯盟友開啟的「綠色通道」。

莫爾達紹夫身價估計達370億美元（約合新台幣1.2兆元），是《富比士》雜誌名單上的俄羅斯首富。（路透檔案照）

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