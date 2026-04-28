詭！「飯後吃西瓜」一家4口不適送醫全喪命 警不排除謀殺

印度某戶人家飯後吃西瓜疑似引發食物中毒，一家4口全身亡。西瓜示意圖，與本文無關。（歐新社）

印度人口最多的城市孟買（Mumbai），近日發生一起引發網路熱議的「滅門」慘案！一戶人家在家裡吃完飯後，一起享用西瓜，沒想到當天一家四口人全都喪命。目前警方懷疑是食物中毒，已將案件登記為「非自然死亡」，尚待驗屍釐清真正死因。

綜合外媒報導，本月25日晚間10點半（台灣時間26日凌晨1點）左右，死者一家四口與另外五名親友一同在家裡聚餐，據悉當時他們享用的是當地傳統料理「印度香飯」（Biryani）。聚餐結束親友離開後，四口人又於26日凌晨1點（台灣時間26日凌晨3點半）前後食用家中存放的西瓜。

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不久後，4人陸續感到身體不適。孟買警方指出，這家人約莫在26日凌晨1點半（台灣時間26日凌晨4點）上床睡覺，但是到了清晨5點半（台灣時間26日上午8點）左右，全家開始出現嘔吐、腹瀉與頭暈症狀，鄰居發現異常狀況，隨即幫忙聯絡住在同棟樓的一位醫生，該名醫生透露，當時這家人的小女兒口吐白沫，已測不到脈搏，另外3名家人也呈半昏迷狀態。

一家人隨後被送到公立的大醫院，小女兒最先被宣告不治。其餘3名家人病情也急轉直下，這戶人家的媽媽為第2名被宣告不治的死者，再來是大女兒，最後則是爸爸，撐不到一天時間。負責搶救這戶人家的院方表示，4名死者症狀類似食物中毒，而且腎臟受到嚴重影響。警方透露，死者生前曾說是吃下西瓜後出現問題，但院方認為單純由西瓜造成死亡的可能性較低。

警方並未排除謀殺或其他外力介入的可能性，目前已將這家人吃過的西瓜送驗，同時進行驗屍工作，真正死因仍需等待病理學、毒理與鑑識報告出爐後才能判定。

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