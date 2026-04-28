太離奇！日本神栖市長選舉同票用抽籤決定後又宣布當選無效

日本茨城縣神栖市長選舉同票抽籤，由前市議員木內敏之（見圖）當選，孰料他如今被裁定當選無效。（圖擷自木內敏之後援會臉書）

曲折離奇！日本茨城縣神栖市去年11月舉行市長選舉，由尋求連任的67歲市長石田進對決65歲前市議員木內敏之，雙方皆拿到1萬6724票，以抽籤決定是木內敏之當選，不過茨城縣選舉委員會今（28日）裁定木內當選無效。

綜合日媒報導，木內敏之以抽籤方式當上市長後，石田進立即提出提出異議，神栖市選委會為此展開驗票，但雙方票數並沒有任何改變，因此木內敏之仍入主市府。

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石田進陣營見申訴無效，去年12月一狀告上茨城縣選委會，經過審核後真的發現了問題。縣選委會在今天公布的裁決裡指出，木內敏之家族在神栖市經營知名的和菓子店，導致投給他選票裡有2張寫的是「饅頭屋」、「糰子屋」。

據了解，日本選舉並非蓋章圈選制，而是要在選票上寫下候選人姓名。茨城縣選委會認為，並沒有證據顯示「饅頭屋」、「糰子屋」是木內敏之的暱稱，是以這2張選票應該要被當作廢票。

另一放面，在石田進得票裡也找到1張廢票．最終票數為石田進1萬6723票，木內敏之則以1萬6722票以1票之差敗北，因此裁定木內當選無效。

茨城縣選委會的裁決5月11日將在縣府公報上公告，若木內敏之對此不服，可在公告後的30天內向東京高等法院發起訴訟，在最終判決出爐前不會失去市長職位。

對此，木內敏之已召開記者會對茨城縣選委會表達不滿，木內表示，他家的店面在神栖市相當知名，自己絕對不會接受縣選委會的裁定。

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