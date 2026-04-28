德國總理發重砲 稱美國遭伊朗「羞辱」缺乏退場策略

德國總理梅爾茨。（路透社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）於當地時間週一（27日）表示，伊朗領導層正讓美國蒙受羞辱，使美方官員趕赴巴基斯坦談判卻空手而歸。他更嚴厲斥責美方在伊朗戰爭前未徵詢北約盟友意見，卻又在戰時要求歐洲國家參與荷姆茲海峽護航行動，如今又沒有明確的退場策略，直言這場前景不明的戰爭，已嚴重拖累德國經濟。

據《路透》報導，梅爾茨在北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）對學生演講時直言，「伊朗人顯然非常擅長談判，或者說非常擅長『不談判』，讓美國官員飛往伊斯蘭馬巴德後無果而返。」梅爾茨表示，美國正受到伊朗領導層，特別是革命衛隊的羞辱，呼籲這場衝突應儘速結束。

請繼續往下閱讀...

自美以兩國於2月28日對伊朗發動攻擊後，荷姆茲海峽因受戰火影響幾乎關閉，導致全球市場動盪與能源供應中斷。美國總統川普曾嚴厲抨擊北約盟國，未派海軍協助維持航道開放；對此，梅爾茨反擊，美以發動攻擊前並未與歐洲及德國協商，他也已直接向川普表達質疑，並將此戰比作伊拉克與阿富汗戰爭的重蹈覆轍，擔憂情勢將隨時間推移持續惡化。

梅爾茨表示，目前荷姆茲海峽已佈滿水雷，歐洲方面也曾提出派遣德國掃雷艦協助清理航道，但該衝突已導致德國耗費鉅額稅收及財力，對德國經濟造成重創。

隨著川普取消特使前往巴基斯坦的行程，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）也在巴基斯坦與阿曼談判失敗後，週一已轉往俄羅斯，和平調停的希望更加渺茫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法