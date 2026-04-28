以色列情報中心：哈瑪斯正從埃及走私軍火 重整2.7萬大軍

哈瑪斯「卡桑旅」已恢復約2.7萬兵力。（法新社）

在國際聚焦於伊朗戰事之際，以色列情報中心指出，哈瑪斯（Hamas）正利用自2025年10月起生效的停火協議在加薩受其控制的地區重整旗鼓。哈瑪斯不僅重建武裝與行政體系，更對當地平民實施嚴酷的極權統治，包括處決政治對手，以及對年輕女性的系統性性剝削。

據《紐約郵報》報導，哈瑪斯目前已恢復約2.7萬名的「卡桑旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）兵力，並有5萬名行政人員負責其掌控區域的日常運作。

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以色列「梅爾·阿米特情報與反恐資訊中心」（Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center）監測到，哈瑪斯正持續從埃及走私武器，並在加薩境內自行製造軍火，顯示其無意進入停火計畫中「去軍事化與重建」的下一階段。

報導指出，哈瑪斯一方面利用當地民眾的苦難與死傷在國際博取同情與人道援助，另一方面又透過掌控食物、教育及醫療資源迫使加薩人民服從其意志。當地居民若想換取糧食等生活必需品，則必須屈從於哈瑪斯的政治要求；而異議人士則會被貼上「以色列合作者」的標簽，遭到嚴刑峻罰，甚至被處決。

此外，根據聯合國人口基金（UNFPA）的數據顯示，加薩境內的童婚比例大幅上升，且系統性的性奴役與強暴問題不僅沒有減少反而愈加嚴重。

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