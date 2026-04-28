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    館長或成反指標？ 赴中喊「只要VPN就能連上網」 網傳中國著名VPN收攤

    2026/04/28 17:22 即時新聞／綜合報導
    網紅「館長」陳之漢去年去中國說「中國人上網只是要多付VPN費用」，如今號稱「永遠都能連上」的快連VPN停止中國營運。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

    網紅「館長」陳之漢去年去中國說「中國人上網只是要多付VPN費用」，如今號稱「永遠都能連上」的快連VPN停止中國營運。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

    網紅「館長」陳之漢於去年6月前往中國計展開6天直播行，出發前甚至脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發各界吐槽。今（28日）傳出中國最出名的VPN公司快連宣布倒閉，讓少網友開玩笑稱「是不是館長說錯話了？」

    據悉，快連VPN（LetsVPN）號稱「永遠都能連上」，如今宣布終止中國的業務營運。快連官方稱，受網路封鎖的持續影響，在過去的20天裡，技術團隊幾乎是每小時都在進行嘗試與調整。然而遺憾的是，經過多番努力，目前已確認無法有效解決連線問題。

    因為快連VPN的廣告打得很兇，先前網友還誤以為快連VPN是不是有特殊背景，但是這次的公告一出，說明了在VPN這種灰色產業裡，低調發展尚且艱難，過於高調往往難以長久。

    有些中國網友開始哀嚎，「有沒有想過我們留學生回國怎麼辦」、「這個VPN我用了4年，連的確實很快很穩，以這樣的方式退場令人唏噓」、「我之前回國一直用他，因為他最開始能連chatGPT」、「可能也是因為出名所以容易被抓典型吧」、「做境外業務的公司企業怎麼辦？」、「之前還說快連是政府釣魚的呢」、「OMG我用了好多年的」。

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