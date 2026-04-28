接觸南韓娛樂恐喪命！ 北韓在新冠疫情期間處決人數大幅上升

南韓人權組織「轉型正義工作組」今（28）日發布的1份報告顯示，北韓在新冠疫情期間大幅增加了死刑執行數量。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

南韓人權組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group）今（28）日發布的1份報告顯示，北韓在新冠疫情期間大幅增加了死刑執行數量，尤其針對觀看南韓電視劇、K-pop音樂以及其他外國文化的罪行。

根據《法新社》報導，北韓於2020年1月關閉邊境以阻止新冠病毒傳播。報告表示，在邊境關閉後的近5年裡，死刑執行和判處死刑的人數增加了1倍以上。

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報告也發現，同期被判死刑的人數增加了2倍以上。

報告指出，自新冠疫情爆發以來，北韓當局就加強對諸如觀看南韓電影、電視劇和音樂等罪行的死刑執行力度。邊境關閉後，與外國文化、宗教和「迷信」相關的死刑案件激增了250%。

報告聲稱，政治罪行（如批評領導人金正恩）的死刑案件出現了另一波大幅增長，這可能顯示政府正在「因應日益增長的內部不滿，或加強國家暴力以壓制政治異議」。

報告還說，近四分之三的處決是在公開場合執行的，大多數人都是被槍決。

「轉型正義工作組」的數據來自數百名北韓逃亡者，和幾家在北韓境內擁有消息來源網路的媒體機構。活動人士認為，邊境關閉加劇了北韓長期存在的人權侵犯問題。

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