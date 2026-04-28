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    涉操縱股價罪名逆轉改判有罪 南韓前第一夫人金建希二審加重判刑4年

    2026/04/28 15:49 即時新聞／綜合報導
    南韓前第一夫人金建希進行二審宣判。圖為去年首次庭審資料照。（美聯社）

    南韓前第一夫人金建希進行二審宣判。圖為去年首次庭審資料照。（美聯社）

    南韓前第一夫人金建希涉嫌貪污受賄案，今（28日）進行二審宣判，其中涉嫌操縱德意志汽車股價部分，一審判決無罪，二審認定她並非單純的「金主」或「幫助犯」，而是積極參與操縱市場行為的共犯，逆轉改判有罪，最終二審判處有期徒刑4年、5000萬韓元罰金（約新台幣107萬元）。

    綜合南韓媒體報導，南韓前第一夫人金建希今就違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」進行二審宣判；涉嫌操控德意志汽車股價，二審推翻一審判決，認定金建希是積極參與操縱市場行為的共犯，改判有罪。

    而無償接受民調數據維持無罪，收受統一教高價物品賄賂的嫌疑則認定部分有罪，最終二審判處有期徒刑4年、5000萬韓元罰金，並追徵2094萬韓元，不過刑期仍與特檢組求處的15年差距相當大。

    金建希1月28日一審時，法官認定涉嫌操控德意志汽車股價、無償接受民調數據等罪名不成立；而收受統一教高價物品賄賂的嫌疑則認定部分有罪，由於無法沒收已收受的物品，改為追繳相當價值的金額判處有期徒刑1年8個月，並必須追繳1281萬5千韓元（約新台幣28萬元）。

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