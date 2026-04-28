悚！美國2博士生遭殺害 涉案室友曾問ChatGPT如何處理遺體

美國南佛羅里達大學2名博士生遭殺害，26歲室友阿布加比耶（圖中）涉案被捕。（美聯社）

美國南佛羅里達大學（USF）同為27歲的孟加拉籍博士生利蒙（Zamil Limon）、布里斯蒂（Nahida Bristy）遭到殺害，26歲室友阿布加比耶（Hisham Abugharbieh）涉案被捕，警方查出他曾詢問ChatGPT如何處理遺體。

據《ABC》報導，利蒙和布里斯蒂於本月16日最後1次被人看到，朋友17日聯絡不上2人後報案，佛州希爾斯波羅郡警方24日在坦帕灣霍華德·弗蘭克蘭大橋（Howard Frankland Bridge）發現黑色垃圾袋，裡面裝有利蒙的腐爛遺體。

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警方指出，利蒙腹部與下背部有多處撕裂傷和刺傷，臀部也有很深的傷口，似乎是為了要將其雙腿折疊塞入垃圾袋裡，調查人員推斷布里斯蒂也遭到殺害，26日在橋梁附近水域又找到人體遺骸，正在比對身分。

希爾斯波羅郡警長辦公室文件指出，阿布加比耶13日曾詢問ChatGPT「如果把人裝進黑色垃圾袋裡扔進垃圾箱會怎樣」，ChatGPT則回覆「這聽起來很危險」。

15日，阿布加比耶詢問ChatGPT能否更改車輛識別號碼（VIN），隔天他的車輛出沒在佛州清水灘（Clearwater Beach），而且和利蒙手機最後1次定位的時間相符。

警方指出，16日深夜11時許，DoorDash外送員將連鎖藥妝店CVS的商品送到阿布加比耶住處，這些商品包括垃圾袋、消毒濕巾、空氣清新劑、沐浴露和洋芋片。另外，阿布加比耶本月稍早還從亞馬遜購買膠帶、火種、木炭、垃圾袋、打火機油。

17日凌晨0時26分許，阿布加比耶向ChatGPT詢問「希爾斯波羅河州立公園會檢查車輛嗎」；凌晨1時30分許，阿布加比耶手機訊號在了霍華德·弗蘭克蘭大橋上切斷，過了將近3個小時後又恢復。

另1名室友透露，阿布加比耶16日深夜至17日凌晨時分，將多個紙箱從自己的房間扔到垃圾壓縮機裡，警方後續在壓縮機垃圾袋內發現利蒙的皮夾、眼鏡、沾有血跡的衣物以及布里斯蒂的iPhone手機殼。

19日，阿布加比耶詢問ChatGPT「蘋果是否會知道iPhone的新用戶是誰」；23日，警方將失蹤的利蒙、布里斯蒂列為瀕臨危險（endangered），阿布加比耶當天就詢問ChatGPT這是什麼意思。

阿布加比耶24日被捕後否認犯案，但警方在他房間地板上發現2處血跡，而且和人體輪廓基本相似，其床底下的垃圾袋和廢棄物壓縮機、橋上所發現的相同，從各種跡象來看，警方認為阿布加比耶使用刀械多次砍殺利蒙和布里斯蒂，導致2人死亡。

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