為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悚！美國2博士生遭殺害 涉案室友曾問ChatGPT如何處理遺體

    2026/04/28 15:04 即時新聞／綜合報導
    美國南佛羅里達大學2名博士生遭殺害，26歲室友阿布加比耶（圖中）涉案被捕。（美聯社）

    美國南佛羅里達大學2名博士生遭殺害，26歲室友阿布加比耶（圖中）涉案被捕。（美聯社）

    美國南佛羅里達大學（USF）同為27歲的孟加拉籍博士生利蒙（Zamil Limon）、布里斯蒂（Nahida Bristy）遭到殺害，26歲室友阿布加比耶（Hisham Abugharbieh）涉案被捕，警方查出他曾詢問ChatGPT如何處理遺體。

    《ABC》報導，利蒙和布里斯蒂於本月16日最後1次被人看到，朋友17日聯絡不上2人後報案，佛州希爾斯波羅郡警方24日在坦帕灣霍華德·弗蘭克蘭大橋（Howard Frankland Bridge）發現黑色垃圾袋，裡面裝有利蒙的腐爛遺體。

    警方指出，利蒙腹部與下背部有多處撕裂傷和刺傷，臀部也有很深的傷口，似乎是為了要將其雙腿折疊塞入垃圾袋裡，調查人員推斷布里斯蒂也遭到殺害，26日在橋梁附近水域又找到人體遺骸，正在比對身分。

    希爾斯波羅郡警長辦公室文件指出，阿布加比耶13日曾詢問ChatGPT「如果把人裝進黑色垃圾袋裡扔進垃圾箱會怎樣」，ChatGPT則回覆「這聽起來很危險」。

    15日，阿布加比耶詢問ChatGPT能否更改車輛識別號碼（VIN），隔天他的車輛出沒在佛州清水灘（Clearwater Beach），而且和利蒙手機最後1次定位的時間相符。

    警方指出，16日深夜11時許，DoorDash外送員將連鎖藥妝店CVS的商品送到阿布加比耶住處，這些商品包括垃圾袋、消毒濕巾、空氣清新劑、沐浴露和洋芋片。另外，阿布加比耶本月稍早還從亞馬遜購買膠帶、火種、木炭、垃圾袋、打火機油。

    17日凌晨0時26分許，阿布加比耶向ChatGPT詢問「希爾斯波羅河州立公園會檢查車輛嗎」；凌晨1時30分許，阿布加比耶手機訊號在了霍華德·弗蘭克蘭大橋上切斷，過了將近3個小時後又恢復。

    另1名室友透露，阿布加比耶16日深夜至17日凌晨時分，將多個紙箱從自己的房間扔到垃圾壓縮機裡，警方後續在壓縮機垃圾袋內發現利蒙的皮夾、眼鏡、沾有血跡的衣物以及布里斯蒂的iPhone手機殼。

    19日，阿布加比耶詢問ChatGPT「蘋果是否會知道iPhone的新用戶是誰」；23日，警方將失蹤的利蒙、布里斯蒂列為瀕臨危險（endangered），阿布加比耶當天就詢問ChatGPT這是什麼意思。

    阿布加比耶24日被捕後否認犯案，但警方在他房間地板上發現2處血跡，而且和人體輪廓基本相似，其床底下的垃圾袋和廢棄物壓縮機、橋上所發現的相同，從各種跡象來看，警方認為阿布加比耶使用刀械多次砍殺利蒙和布里斯蒂，導致2人死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播