老婆被稱「準寡婦」川普要求ABC開除主持人

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞27日呼籲美國廣播公司解僱主持人吉米金莫。圖為吉米金莫。（美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞27日呼籲美國廣播公司（ABC）解僱主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel），起因是他上週開了1個玩笑，稱第一夫人「如同即將臨盆的寡婦。」

根據《美聯社》報導，這番關於第一夫人的言論出自23日播出的《吉米金莫秀》。節目中吉米金莫假裝在白宮記者協會晚宴上表演喜劇，過程中假切換到川普夫婦及其他人的畫面，這些畫面出自影片剪輯。

請繼續往下閱讀...

當吉米金莫注意到「觀眾席」上的梅蘭妮亞時，他說「川普夫人，妳容光煥發，就像即將臨盆的寡婦。」

在該節目播出的2天後，白宮記者協會晚宴被迫中斷，因為1名持槍男子闖入華盛頓希爾頓酒店的宴會廳。川普等人在特勤人員護送下撤離，31歲的槍手艾倫（Cole Tomas Allen）則當場遭逮。

川普27日在「真實社群」上表示「我很理解這麼多人對吉米金莫卑鄙的暴力煽動言論感到憤怒，通常情況下人們不會對他的任何言論做出回應，但這次的言論實在太過分。他應該立即被解僱。」

梅蘭妮亞也在社群媒體上稱「吉米金莫是個懦夫，他躲在《ABC》背後，因為他知道這家電視台會繼續為他開脫。」

吉米金莫同日在脫口秀節目中將該玩笑描述為對第一夫婦年齡差距的調侃，並強調絕不是呼籲暗殺。

吉米金莫指出，他對川普和所有參加活動的人員經歷令人恐懼的創傷事件感到抱歉。《ABC》27日未針對此事發表評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法