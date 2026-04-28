詐領能登地震保險金80萬 社會福利法人前理事長辯稱：誤解制度

石川縣輪島市的社會福祉法人「弘和會」前理事長畝和弘，因涉嫌詐領石川縣羽咋市福祉避難所約400萬日圓遭起訴；圖為能登半島地震第2天能登町。（美聯社資料照）

2024年元旦能登半島地震後，石川縣輪島市的社會福祉法人「弘和會」前理事長畝和弘，因涉嫌詐領石川縣羽咋市福祉避難所約400萬日圓（約新台幣80萬元）的人事費用，被以詐欺罪起訴。該案於28日在金澤地方法院進行首次公開審理，被告畝和弘在庭上承認起訴內容，表示是自己「誤解制度，會深感反省」。檢方對其求處有期徒刑3年6個月，辯方則請求判處緩刑，本案於當日結審，預定於5月11日宣判。

《產經新聞》報導，檢方指出，畝和弘在地震發生後，曾指示員工製作內容不實的請款單與排班表。檢方強調，畝和弘詐取本應投入災民協助與災後復興的資金，行為惡劣。辯方則說明，畝和弘已有意願將不實請領的款項全數歸還羽咋市。

請繼續往下閱讀...

根據起訴書指出，畝和弘於2024年5月至12月期間，在員工並未實際進行夜間值班的情況下，製作虛假的勤務證明請款單並提交給羽咋市，以此詐領約400萬日圓。去年9月，羽咋市以詐欺嫌疑提出刑事告訴，隨後畝和弘遭逮捕並起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法