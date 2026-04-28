為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗5月出訪越南與澳洲 擬發表進化版印太外交方針

    2026/04/28 12:55 中央社
    日本首相高市早苗預計5月訪問越南與澳洲，並在越南發表進化版印太外交方針。（彭博資料照）

    日本首相高市早苗預計5月訪問越南與澳洲，並在越南發表進化版印太外交方針。（彭博資料照）

    日本首相高市早苗即將在5月1日起先後訪問越南與澳洲，她預計在越南發表進一步發展的「自由且開放印太地區」外交方針，並提出加強能源與人工智慧（AI）等領域合作的構想。

    日本放送協會（NHK）與時事通信社報導，內閣官房長官木原稔今天在記者會宣布，高市即將出訪5天，預計在5月2日與5月4日分別與越南及澳洲領袖召開會談。

    木原也說明，高市5月3日即將發表與未來外交方針有關的演說。

    高市訪越期間預計前往大學演講，發表「進化版」的「自由且開放印太地區」外交方針。今年適逢日本前首相安倍晉三倡議「自由且開放的印太地區」滿10週年。

    而高市計劃在演說期間，表達有意協助各國不過度依賴特定國家，並確保自主性與韌性的立場。

    同時，高市也將宣布在能源與AI等領域加強合作，擴大跨太平洋夥伴協定（TPP）的參與國，還有提供國防裝備以提升海上保安能力。

    除了高市，外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎、財務大臣片山皋月也將在近期出訪。茂木計劃前往具有礦物資源的尚比亞、安哥拉在內的4個非洲國家；片山擬出訪烏茲別克，出席亞洲開發銀行（ADB）年度大會。

    而小泉今天在記者會宣布，預計在5月3日到7日訪問印尼與菲律賓，並分別與這兩國的國防部長會晤，簽署擴大國防合作的相關文件。

    小泉即將與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）協議推動防衛裝備及技術相關合作，同時計劃視察美國與菲律賓共同主辦的多國軍演「肩並肩」（Balikatan）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播