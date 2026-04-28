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    首頁 > 國際

    伊朗入選禁核擴散條約會議副主席 美批會議公信力蒙羞

    2026/04/28 12:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    第11屆核不擴散條約實施審查會議27日在紐約聯合國大樓開幕，伊朗被選為為期1個月的「禁核擴散條約」審查會議副主席之一。（路透）

    第11屆核不擴散條約實施審查會議27日在紐約聯合國大樓開幕，伊朗被選為為期1個月的「禁核擴散條約」審查會議副主席之一。（路透）

    美國與伊朗27日在紐約聯合國大樓發生衝突，原因是美國對伊朗被選為為期1個月的「禁核擴散條約」（NPT）審查會議副主席之一抱持不滿。

    根據《路透》報導，第11屆核不擴散條約實施審查會議27日在聯合國大樓開幕，不同團體提名了34位會議副主席。會議主席、越南駐聯合國大使杜鴻越（Do Hung Viet）表示，伊朗是由「不結盟及其他國家組」（the group of non-aligned and other states）提名選出的。

    美國國務院助理國務卿葉奧（Christopher Yeaw）在會議中表示，伊朗的入選對NPT是「冒犯」。

    葉奧強調，伊朗長期以來對NPT的不擴散承諾表現出蔑視，並拒絕與聯合國核監督機構合作，解決關於其核計劃的疑問。

    葉奧稱伊朗的入選極其可恥，使這次會議的公信力蒙羞。

    伊朗駐國際原子能機構（IAEA）大使納賈菲（Reza Najafi）駁斥美國，稱其說法毫無根據且帶有政治動機。

    納賈菲指出，美國作為唯一曾使用核武的國家，且仍持續擴張與現代化其核武庫，卻企圖自居為遵守條約的仲裁者，這是無法辯解的。

    核問題一直是美國與伊朗衝突的核心。美國總統川普27日重申，伊朗永遠不可能擁有核武。

    伊朗長期要求美國承認其濃縮鈾權利，並強調這僅用於和平用途。但西方國家仍認為，濃縮鈾可能被伊朗用於製造核武。

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