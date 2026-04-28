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    川普槍擊陰謀論破8000萬觀看 白宮轟左翼邪教 部分保守派也質疑

    2026/04/28 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    川普遭遇槍擊驚魂後，網路「自導自演」陰謀論持續在社群平台擴散。 （法新社）

    川普遭遇槍擊驚魂後，網路「自導自演」陰謀論持續在社群平台擴散。 （法新社）

    美國總統川普於白宮記者協會晚宴遭遇槍擊驚魂後，網路「自導自演」陰謀論持續在社群平台擴散。相關內容兩天內累積超過8000萬次觀看，且不僅出現在左翼社群，部分保守派圈子也開始出現質疑聲。

    《法新社》報導，假訊息監測機構NewsGuard數據指出，質疑白宮製造假槍擊以轉移美伊戰爭焦點的貼文，在X平台已突破8000萬次瀏覽。研究人員標明，這股論述主要來自被稱為「BlueAnon」的左翼陰謀論運動。

    這批帳號曾在2024年賓州與佛州暗殺未遂事件後，提出相同造假指控。白宮27日發表聲明，嚴詞痛批這股聲浪是「左翼仇恨邪教」（left-wing cult of hatred）。聖母大學學者謝瑞爾（Walter Scheirer）分析，政治網紅為賺取社群平台分潤，傾向放大聳動謠言。

    美伊戰爭引發反彈 保守派也現質疑聲

    這股造假陰謀論正跨越政治光譜。研究人員指出，部分高喊「讓美國再次偉大」（MAGA）的支持者也開始推動相關說法。報導提及，這與川普對伊朗軍事行動引發的政治反彈有關。

    中東戰事導致油價飆升與美軍傷亡疑慮，引發跨黨派不滿。福斯新聞前主播卡爾森（Tucker Carlson）等保守派人士，近期已公開譴責川普背離不干預政策。

    涉案的31歲嫌犯艾倫（Cole Allen）目前遭逮捕。若企圖謀殺總統罪名成立，恐面臨終身監禁。官方目前無任何證據顯示川普政府策劃此起攻擊，全案目前仍由相關調查單位釐清中。

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