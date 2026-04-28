變態！日本8旬7連霸市議員 在病房對護理師強抱、摸奶、舔耳

日本福岡縣直方市80歲7連霸市議員松田昇，在醫院病房猥褻護理師被起訴。（圖擷自直方市議會YT頻道）

下流！日本福岡縣直方市80歲的7連霸市議員松田昇，去年8月5日凌晨竟在醫院病房內對23歲護理師強抱、摸奶、舔耳．被起訴後於本月22日出庭。

據《TBS》報導，松田昇去年8月3日緊急送醫後住院，妙齡護理師4日晚間10時許幫他更換點滴時，松田昇直說很喜歡對方，希望下一次還是她過來，護理師當時並未理會。

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去年8月5日凌晨2時許，同個護理師病房查看狀況時，松田昇指稱「妳終於來了，我好想妳」，並從正面用雙手攬住她的脖子，受害者當時發現松田昇的點滴針頭脫落，回到護理站告知要進行更換，並向同事透露松田昇好像在對她性騷擾。

同天凌晨2時15分．松田昇趁著護理師幫她打點滴時，隔著衣服觸摸她的右側胸部並不斷詢問電話號碼，緊接著就強行摟抱、伸舌頭舔拭她的耳朵、脖頸和鎖骨，同時還觸碰護理師左大腿內側。

被害者在受辱後慌忙撥打護理站電話，但她因為害怕松田昇不敢出聲說話，同事們感到有異動前往病房，赫然發現松田昇已將護理師逼到牆角，連忙保護她離開。

松田昇本月22日出庭時否認所有指控，預計下次開庭日期為5月20日。據了解，松田昇於1999年當選直方市議員以來已7連霸，並於2019年5月至2023年5月擔任過副議長，他並未向議會說明自己涉及了猥褻案。

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