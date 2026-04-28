讓川普滿意！消息人士：日本有意出資強化駐日美軍基地

多名消息人士25日透露，日本政府已開始研擬以日方承擔費用的方式，加強美軍設施防護的方案。圖為手舉日本國旗的美軍士兵。（歐新社資料照）

多名消息人士25日透露，日本、美國之間有關「駐日美軍經費」（Host Nation Support）（又稱「溫馨預算」）的談判，最快將於今年夏天展開，日本政府已開始研擬以日方承擔費用的方式，加強美軍設施防護的方案。

共同社報導，消息人士稱，當發生「突發事態」時，透過提升駐日美軍基地的抗打擊能力，使其即便遭受攻擊也能將損失降至最低，並維持功能，將增強日美同盟的威懾力與應對能力。

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消息人士指出，此舉也能向不斷要求盟國在財政上作出貢獻的美國總統川普展現日方的努力，卻可能同時導致日方負擔金額增加。

日美談判將共商2027年度起5年的「駐日美軍經費」分擔。將由日本外務省和防衛省相關人士、美國國務院和國防部相關人士參與。預計磋商將在今年夏季啟動，並於年底達成協議。

有關加強抗打擊能力的費用，日本政府考慮修改《日美地位協定》，擴充以往主要針對營房、家屬住宅等的「設施整備費」，以及在每5年簽訂一次的特別協定中增加項目。為防範轟炸和電磁波攻擊，擬將基地地下化，並加強建築結構以及分散部署等，有望在與美方的協商中訂定具體措施。

與此同時，日本政府消息人士透露，美國已暗中向日本傳達了加強美軍設施防護的必要性，表達了可能增加「駐日美軍經費」。

消息人士說：「將在目前年均2000億日元（約新台幣396億元）的負擔基礎上增加至何種程度？談判或許將在秋季迎來關鍵階段。」

「駐日美軍經費」於1996至2000年度達到高峰，五年總額為1兆3521億日元（約新台幣2677億元）。現行2022至2026年度總額約為1兆551億日元（約新台幣2089億元），其中包括自衛隊與美軍聯合訓練所需的最新系統採購費用，以及維修保養用機庫等建設經費。

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