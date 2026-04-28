伊朗提最新終戰方案 傳川普暗示「不感興趣」

知情人士透露，美國總統川普似乎不太可能接受伊朗提出的最新方案。（路透）

美媒揭露伊朗向美國提交新協商方案，伊朗同意重啟荷姆茲海峽、藉此結束戰爭，但也要求美國結束對伊朗的海上封鎖，被美國視為頭號目標的核協議則有待後續處理。知情人士透露，美國總統川普似乎不太可能接受伊朗提出的最新方案。

根據美國《CNN》報導，2名知情人士指出，伊朗所提出的方案在過去幾天轉交給美國，川普27日在與國安高層開會討論問題時，暗示他不太可能接受伊朗的最新方案。官員表示，若在沒有解決伊朗核問題的狀況下貿然重新開放海峽，可能會讓美國在談判中失去關鍵籌碼，但荷姆茲海峽持續封鎖，將讓能源價格高漲的局面持續延長。

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美國官員透露，川普在27日的會議結束後，對於下一步要採取哪些行動仍不明確，官員們也對伊朗政權內部的分歧狀況感到擔憂，不確定誰是真正對協議保有最終決策權的人。

至於美國與伊朗談判的具體資訊，美國白宮拒絕評論，白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）強調，美國不會透過媒體進行談判，正如總統川普所說，美國掌握籌碼，且只會達成一項把美國人民放在首位、絕不允許伊朗擁有核武的協議。

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