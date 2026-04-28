伊朗公布中東戰火受襲學校死亡人數 155人不幸罹難

美國和以色列2月28日空襲伊朗，位於米納卜的1所小學同日遭到襲擊。伊朗媒體稱155人因此死亡。（路透）

美國和以色列2月28日空襲伊朗，殲滅當時的最高領袖哈米尼。位於伊朗米納卜（Minab）的1所小學同日遭到襲擊導致傷亡，美伊對此事件的責任歸屬產生爭論。伊朗媒體今（28）日公布中東戰火首日受襲學校死亡人數。

根據《法新社》報導，伊朗國家廣播電視台（IRIB）和當地媒體表示，伊朗小學遭襲事件造成73名男生和47名女生死亡。

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伊朗國家廣播電視台在Telegram上指出，另有26名教師、7名家長、1名校車司機和學校附近診所的1名藥劑師也在攻擊中喪生。

伊朗公布的新資訊，死亡人數從先前媒體報的175多人減少到155人。

《紐約時報》聲稱，美國軍方初步調查結果顯示，1枚美國「戰斧」巡航飛彈因目標定位錯誤擊中該小學。

美國總統川普最初暗示，伊朗可能對此事件負責。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在向聯合國人權理事會發表的視訊演說中，將事件描述為「有預謀、分階段的攻擊」。

阿拉奇表示，在美以侵略者自稱擁有最先進技術和最高精度軍事及數據系統的情況下，任何人都無法相信對學校的襲擊並非蓄意而為。

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