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    首頁 > 國際

    一切平安！達美航空懷孕乘客分娩 搭機醫護伸出援手

    2026/04/28 09:15 即時新聞／綜合報導
    達美航空懷孕乘客布萊爾於航班上分娩，2名搭機的醫療人員出手相助。圖為布萊爾生產後抱著女嬰。（美聯社）

    達美航空懷孕乘客布萊爾於航班上分娩，2名搭機的醫療人員出手相助。圖為布萊爾生產後抱著女嬰。（美聯社）

    達美航空1架波音747客機載著153名乘客，24日從喬治亞州亞特蘭大飛往奧勒岡州波特蘭，孰料懷孕旅客布萊爾（Ashley Blair）於機上分娩，所幸2名搭機的醫療人員伸出援手，讓嬰兒順利出生。

    據《美聯社》報導，醫護人員弗里茨（Tina Fritz）27日受訪時透露，她和鮑威爾（Kaarin Powell）剛從多明尼加度假回來，當時正在機上協助照看1名需要醫療協助的乘客，沒想到空服員走了過來希望她們去幫幫布萊爾。

    弗里茨表示，布萊爾宮縮相當頻繁，顯然就要生產了，比預產期提早了2週左右，但機上沒有分娩急救包，她們只好向其他旅客借來毛毯，並向空服員要來1條鞋帶準備綁住臍帶，鮑威爾也使用了自己的鞋帶充當止血帶。

    弗里茨回憶，在分娩的最後關頭，由於飛機就要降落了，因此空服員告知她們必須要回到座位上，讓她和鮑威爾在心裡大喊不妙，所幸布萊爾用力了3次就誕下約2500公克的健康女嬰。

    弗里茨說，後續由鮑威爾剪斷臍帶，抱著嬰兒坐了下來，這時客機也剛好落地，大家紛紛慶祝新生兒的誕生。波特蘭機場表示，布萊爾和女嬰都平安無事，班機降落後已送往醫院進行觀察。

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