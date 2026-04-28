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    印尼列車相撞7死81傷 救援人員爭分奪秒搜尋倖存者

    2026/04/28 09:29 編譯謝宜哲／綜合報導
    印尼首都雅加達郊外27日發生2輛列車相撞事故，造成7死81傷。（路透）

    印尼首都雅加達郊外27日發生2輛列車相撞事故，造成7死81傷。（路透）

    印尼首都雅加達郊外27日發生2輛列車相撞事故，造成7死81傷。救援人員今（28）日清晨在現場爭分奪秒地搜尋倖存者。

    根據《法新社》報導，印尼國營鐵路公司KAI的發言人普爾巴（Anna Purba）28日清晨接受當地電視台採訪時表示，事故已導致7人死亡和81人受傷。

    普爾巴指出，所有罹難者都在遭撞的通勤列車上，另一輛列車上約240名乘客已全部安全疏散。

    雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）聲稱，長途列車撞上通勤列車最後一節僅限女性乘客的車廂。

    雅加達搜救機構表示，通勤列車多節車廂因碰撞而嚴重損壞。由於撞擊力巨大，一些人被困在車廂內。救援人員正使用救援設備，將受困人員從損毀的列車結構中救出。

    KAI另一位發言人維博沃（Franoto Wibowo）聲稱，事故發生原因似乎是1輛計程車在平交道口剮蹭列車，導致列車停在鐵軌上並被另一輛列車撞擊。

    目前救援人員正努力營救更多被困在損毀車廂中的人員，印尼眾議院副議長艾哈邁德（Sufmi Dasco Ahmad）聲稱，死亡人數可能還會上升。

    艾哈邁德在事故現場說「從目前仍在進行的疏散過程來看，受害者人數可能會持續增加。」

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