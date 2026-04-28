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    首頁 > 國際

    風涼話？稱美開戰伊朗思慮不周 德總理：重點在如何抽身

    2026/04/28 08:38 即時新聞／綜合報導
    梅爾茨提到，美國在沒有任何戰略的情況下投入伊朗戰爭，讓結束衝突變得更加困難，而且美國正在被伊朗羞辱，特別是伊朗革命衛隊。（美聯社）

    梅爾茨提到，美國在沒有任何戰略的情況下投入伊朗戰爭，讓結束衝突變得更加困難，而且美國正在被伊朗羞辱，特別是伊朗革命衛隊。（美聯社）

    美國與伊朗陷入談判僵局，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）27日提到，美國在沒有任何戰略的情況下投入伊朗戰爭，讓結束衝突變得更加困難，而且美國正在被伊朗羞辱，特別是伊朗革命衛隊（IRGC）。

    綜合外媒報導，梅爾茨在北萊因-威斯特法連邦（Nordrhein-Westfalen）的馬爾斯貝格（Marsberg）對學生發表談話時提到美國與伊朗戰爭，強調類似這樣的衝突，問題都是相同的，「重點不只是如何介入，你還必須知道如何抽身，在阿富汗痛苦地看到了這一點，長達20年，我們也在伊拉克看到了這一點」。梅爾茨表示，這整件事都欠缺考慮，「目前我看不出美國選擇了怎樣的策略來抽身」。

    梅爾茨指出，美國由於缺乏戰略，再加上伊朗的實力比先前認為的更強，使得現在很難結束這場衝突。

    梅爾茨強調：「伊朗人談判技巧非常熟練，更準確地說，是伊朗對於『不談判』非常熟練，讓美國人特地跑去伊斯蘭馬巴德，最後讓他們無功而返，整個美國正被伊朗領導高層羞辱，特別是被這些革命衛隊羞辱。」

    至於德國派遣掃雷艇協助荷姆茲海峽重新開放，梅爾茨表示此提議依舊不變，但前提是戰鬥必須先結束。

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