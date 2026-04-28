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    首頁 > 國際

    普廷會晤伊朗外長 稱將全力協助中東和平

    2026/04/28 07:32 即時新聞／綜合報導
    原定於巴基斯坦舉行的第二輪美伊會談破裂後，美國與伊朗之間的和平努力陷入僵局，伊朗外交部長阿拉奇（左）更前往俄國與俄羅斯總統普廷（右）會晤，並指責是美國導致談判失敗。（美聯社）

    原定於巴基斯坦舉行的第二輪美伊會談破裂後，美國與伊朗之間的和平努力陷入僵局，伊朗外交部長阿拉奇（左）更前往俄國與俄羅斯總統普廷（右）會晤，並指責是美國導致談判失敗。（美聯社）

    原定於巴基斯坦舉行的第二輪美伊會談破裂後，美國與伊朗之間的和平努力陷入僵局，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）更前往俄國與俄羅斯總統普廷會晤，並指責是美國導致談判失敗，普廷則稱俄羅斯將盡一切努力協助實現中東和平。

    阿拉奇27日在聖彼得堡與普廷進行會晤，他在抵達俄羅斯後指出，雖然美伊上一輪談判取得些許進展，但由於美國提出的要求過高，最終未能達成目標，指責美國應為上一輪和平談判失敗負責。

    外媒指俄羅斯一直試圖避免捲入伊朗與美國的衝突，也持續在中東保持關鍵地位，同時也不能損害自身的其他利益，尤其是在烏克蘭的戰爭。

    普亭對阿拉奇表達支持，並稱他希望和平早日到來，希望「在新領袖的領導下，伊朗人民能夠渡過這段充滿挑戰的艱難時期，最終迎來和平」。普廷也說，「我們將竭盡全力維護你們的利益，維護該地區所有人民的利益，以期盡快實現和平，」

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