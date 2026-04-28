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    載運逾1000萬桶石油！美國強力封鎖 6艘伊朗油輪被迫折返

    2026/04/28 07:55 即時新聞／綜合報導
    船舶追蹤資料顯示，近日共有6艘載運伊朗石油的油輪因遭美國封鎖，被迫返回伊朗。油輪示意圖。（法新社資料照）

    船舶追蹤資料顯示，近日共有6艘載運伊朗石油的油輪因遭美國封鎖，被迫返回伊朗。油輪示意圖。（法新社資料照）

    根據船舶追蹤資料，近日有6艘載運伊朗石油的油輪因面臨美國封鎖，被迫返回伊朗，凸顯中東戰爭對全球重要石油出口航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）造成衝擊。

    路透報導，根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤數據、地理空間數據分析公司SynMax的衛星分析顯示，自從2月28日美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，原本每天有125至140艘船舶進出荷姆茲海峽，但過去一天僅有7艘通過，且無一載運出口至國際市場的石油。

    數據顯示，7艘船當中，包括從伊朗港口出發、懸掛伊朗旗幟的乾散貨船「巴萬德號」（Bavand），以及從伊拉克港口離開的船舶。伊朗持續對荷姆茲海峽航運實施限制措施，美國則宣布於13日開始封鎖與伊朗有關聯的船運。美軍表示，截至25日已迫使37艘船折返。

    美國軍方尚未詳細說明遭到攔截而轉向船隻的類型或精確地點。全球每天通常約有20%的石油和液化天然氣輸運行經荷姆茲海峽。開戰已經將近2個月，由於伊朗和美國之間的談判陷入僵局，相關海域航運活動仍處於受限狀態。

    根據船運追蹤網站TankerTrackers.com衛星分析，近日被迫返回伊朗港口的6艘油輪估計一共載有1050萬桶石油。27日，船舶經紀公司Clarksons在報告中指出，「伊朗因船隻未遵守其通航規定而發動攻擊並且予以扣押；美國則持續執行封鎖行動。」

    TankerTrackers.com的數據顯示，24日有2艘載運約400萬桶伊朗石油的油輪突破封鎖，前往亞洲。此外，根據TankerTrackers.com分析，有4艘空載的伊朗油輪近日從亞洲返航，最後一次被發現出現在巴基斯坦海岸附近。

    分析人士指出，因美軍而調整路線的伊朗相關船舶最東轉往馬六甲海峽（Malacca Strait），因此這些貨物能否順利抵達買家，或是在途中遭到攔截並返回伊朗，目前仍不得而知。

    數以百計船舶和約2萬名船員仍受困波斯灣內。聯合國航運機構「國際海事組織」（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）表示，船員正面臨「龐大風險和極大心理壓力」。杜明奎說：「這種情況持續的時間越長，發生嚴重事故的風險就越大。」

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